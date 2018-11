Executivo do Google é acusado de assédio

O executivo norte-americano Richard DeVaul, diretor da área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Alphabet, dona do Google, pediu demissão depois que o seu nome foi citado em uma reportagem do jornal “The New York Times” sobre um caso de assédio sexual supostamente cometido por ele no ambiente de trabalho, em 2013. A acusação partiu de uma engenheira de software.

Deixe seu comentário: