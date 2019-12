Grêmio Executivo do Grêmio faz elogios a jogador do Palmeiras e diz que semana terá definições sobre contratações

2 de dezembro de 2019

Meia Raphael Veiga vem sendo avaliado pelo tricolor Foto: (Cesar Greco/SE Palmeiras) Foto: (Cesar Greco/SE Palmeiras)

Depois de conquistar o objetivo da vaga para a fase de grupos da Libertadores, a semana do Grêmio começa a ser decisiva já visando o futuro do clube para 2020. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta segunda-feira, o executivo de futebol do clube Klauss Câmara falou sobre a procura por nomes e possíveis renovações no elenco.

E, já quanto a possíveis reforços, um nome foi elogiado pelo dirigente. Trata-se de Raphael Veiga, meia do Palmeiras, que já está no radar do clube. “É um atleta com potencial, que tem possibilidade de ser avaliado numa equipe como o Grêmio. Nesta semana teremos alguma definição a quais atletas a gente vai efetivamente”.

Ainda com relação à especulações do mercado de transferência, Klauss falou sobre a situação entre Grêmio e Thiago Neves, do Cruzeiro. O jogador, que já foi alvo do clube gremista no início da temporada, parece ter ficado no passado: “Não é segredo para ninguém a tentativa que houve interesse na contratação desse atleta. Isso foi no início da temporada. Qualquer coisa que venha a ser falado neste momento é pura especulação.”

A semana de negociações também servirá para o clube tratar de situações do próprio elenco. O técnico Renato Portaluppi e o atacante Luan são as pautas principais: “Essa semana vai ser decisiva de algumas movimentações no que diz respeito a confecção de plantel e renovação do Renato. Estamos convictos de que precisamos ser mais fortes na próxima temporada. O ser mais forte não significa irresponsabilidade nas questões financeiras.”

Alvo ligado aos interesses do Corinthians, o camisa 7 pode ter o futuro definido: “A gente sabe o que o Luan representa, sabe da importância que ele tem dentro do clube. O que a gente vai buscar é ver qual o real interesse e se ele se converge em relação a clube, atleta e seus representantes.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

