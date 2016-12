Executivos da Odebrecht concluem depoimentos na Lava-Jato

Os 77 executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht que fecharam acordo de delação com o Ministério Público no âmbito da Operação Lava-Jato concluíram na madrugada deste sábado (17) os depoimentos aos procuradores.

A assinatura dos acordos de delação foi feita no início do mês e os mais de 800 depoimentos, gravados em vídeos, foram colhidos pelos procuradores em vários estados.

Entre os que fecharam o acordo estão Emilio Odebrecht, filho do fundador da empresa, e Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira.

Os documentos ficarão em uma sala isolada no terceiro andar do prédio do STF e somente o ministro Teori Zavascki, relator da Lava-Jato na Corte, assessores e juízes da equipe dele terão acesso.

Mesmo com o recesso no Judiciário, a partir de semana, o ministro tentará, ainda nesta segunda, viabilizar o procedimento para analisar todo o material a partir de fevereiro, quando retornar do recesso. A partir daí, Teori terá de decidir se homologa ou não os acordos de delação.