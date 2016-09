Exercício no polo petroquímico de Triunfo simula evasão geral

O Polo Petroquímico de Triunfo realizou nesta quinta-feira (15/09) pela manhã o seu 4º Exercício Simulado de Evasão Geral, mobilizando as empresas e trabalhadores da região. Organizado pelos grupos técnicos do PAM (Plano de Auxílio Mútuo) e PAM Médico do Comitê de Fomento Industrial do Polo (COFIP), responsáveis pelo atendimento médico e operacional do local, o simulado abrangeu um cenário de emergência, atendimento a pessoas e evasão de cerca de seis mil colaboradores que atuam no perímetro do Polo Petroquímico para os pontos de encontro externos, conforme procedimentos de evasão. A Superintendência de Tratamento de Efluentes Líquidos e Resíduos Sólidos da Corsan (SITEL) também participou do exercício.

Iniciado por volta das 9h15min, o simulado começou a partir de um cenário de emergência tecnológica com vítimas em uma das plantas industriais associadas ao COFIP. A evasão iniciou logo após o soar do alarme de emergência nas empresas. As pessoas se deslocaram a pé para os pontos de encontro internos de cada unidade industrial e, logo a seguir, para os pontos de encontro externos. O exercício deste ano incluiu ainda a remoção de cerca de 1.000 pessoas que trabalham em indústrias situadas dentro do que seria o raio de abrangência do cenário da simulação, para um ponto externo ao polo, mediante uso do sistema integrado de transporte. O exercício durou cerca de 3 horas.

O objetivo do simulado foi reforçar a cultura de prevenção e prontidão das pessoas para eventuais situações de emergência, bem como avaliar os procedimentos de evasão das empresas, especialmente o tempo de resposta das pessoas ao alarme e o tempo de deslocamento até os pontos externos de encontro. Todo o treinamento foi baseado nos protocolos de evasão e de atendimento médico.

“Esse foi nosso quarto exercício integrado. Os objetivos foram atendidos e atestam nossa sinergia e evolução contínua à integração das melhores práticas em gestão de segurança, incluindo os pontos de melhoria já identificados ou em processo de análise pela comissão organizadora”, diz Sidnei Anjos, diretor administrativo do COFIP.

Nas próximas semanas, os Grupos de Trabalho do PAM e PAM Médico farão uma análise crítica dos resultados das avaliações realizadas pelas equipes que acompanharam o exercício, visando o aprimoramento contínuo da gestão.

O 4º Simulado de Emergência do Polo abrangeu funcionários e terceiros da Braskem, Videolar-Innova, Arlanxeo, Oxiteno, White Martins e Odebrecht Ambiental. O exercício contou com apoio da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.

