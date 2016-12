Exercícios físicos podem aumentar a contagem e a qualidade do espermatozoide

Praticar atividade física regularmente traz uma série de benefícios. E, no caso dos homens, fazer pelo menos meia hora de exercício três vezes por semana pode aumentar também a contagem de esperma. É o que mostra um estudo publicado na revista científica britânica “Reproduction”.

De acordo com a pesquisa, homens que começaram a correr regularmente apresentaram um aumento de espermatozoides saudáveis. O crescimento foi temporário e começou a diminuir dentro de um mês, quando os participantes do experimento pararam de correr na esteira.

Efeitos positivos

Os 261 homens que participaram da pesquisa eram saudáveis, adotavam um estilo de vida sedentário e não apresentavam problemas de fertilidade. Durante o experimento, eles foram divididos em quatro grupos: os sem exercício; os que praticavam três sessões por semana de treinamento de alta intensidade; os que faziam três sessões por semana de exercício moderado; e os que treinavam três sessões por semana de exercício intenso.

Os integrantes dos três grupos que praticaram exercício perderam peso e apresentaram resultados melhores nos testes de esperma do que aqueles que se mantiveram sedentários. A quantidade e a qualidade do espermatozoide aumentaram com o treinamento, e a prática de exercício moderado foi a que trouxe mais benefícios.

Os pesquisadores acreditam que pelo menos parte do resultado pode ser atribuído à redução do excesso de peso. Estudos realizados anteriormente já mostraram que a obesidade pode diminuir a fertilidade masculina. Um terço dos integrantes de cada grupo estava acima do peso.

O que não está claro ainda é se esse estímulo se traduz em aumento da fertilidade.

