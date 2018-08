O Exército reforçou nessa quarta-feira a presença nas ruas de Jalalabad, grande cidade do leste do Afeganistão, cenário de vários atentados do grupo Estado Islâmico, que foi expulso de seus redutos por operações militares e ações dos talibãs.“Quase 150 combatentes do EI, com seu comandante e seu adjunto, se renderam em Jawzjan”, anunciou o Ministério da Defesa.

Deixe seu comentário: