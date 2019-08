Exército, Brigada Militar e Polícia Civil contam com estandes e exposições temáticas na Expointer

Com portões abertos desde a manhã de sábado, a 42ª Expointer tem entre as suas mais de 400 atrações uma Exposição Temática do Exército, Força Armada que participa desde 2015 da maior feira do agronegócio na América Latina. A mostra no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, prossegue até domingo (último dia do evento), e integra as comemorações da Semana do Soldado.

Em destaque no local, inovações tecnológicas e oficinas interativas com atividades militares. Nesse primeiro fim de semana de Expointer, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior conheceu de perto a instalação. Ao som da banda do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, ele foi recebido pelo titular do CMS (Comando Militar do Sul), general Geraldo Antonio Miotto.

Acompanhado de autoridades locais e estaduais, o vice (que acumula o cargo de secretário da Segurança Pública) conheceu atrações como um exemplar da “passadeira”, uma espécie de ponte militar móvel que foi montada no parque. “A iniciativa tem por objetivo aproximar a população da atividade do Exército em ações operacionais e de apoio à sociedade”, ressaltou o chefe do CMS.

Em seguida, a comitiva liderada por Ranolfo (que representou o governador Eduardo Leite, em viagem oficial ao Espírito Santo) rumou para o Pavilhão Internacional, a fim de conferir os estandes da BM (Brigada Militar) e da Seapdr (Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) do Estado, que abriga oito departamentos durante a Feira.

Ranolfo e companhia também prestigiaram a casa da Polícia Civil no Parque de Exposições Assis Brasil e demais espaços destinados a entidades do setor de segurança pública, a exemplo dos postos do Corpo de Bombeiros e do 34º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Esteio.

Recorde de público

Repetindo a combinação de sol e clima ameno da véspera, o Parque da Expointer recebeu nesse domingo, segundo dos nove dias de atividade da feira, um número recorde de público: 93,5 mil pessoas. E pela primeira vez na história do parque, o estacionamento teve todas as suas vagas (8,6 mil) ocupadas pelos veículos.

Centenas de famílias que circulavam pela área também faziam questão de circular por toda área da feira, com direito a muitas “selfies” nos espaços temáticos e fotos de animais – certamente uma novidade, pelo menos “ao vivo e a cores”, para boa parte das crianças criadas na zona urbana.

Agricultura familiar

Salames, queijos, cucas, produtos agroindustriais, artesanato e flores vão saindo com a rapidez com que chegam no Pavilhão da Agricultura Familiar: só no primeiro dia de Expointer, o pavilhão comercializou 51,19% a mais do que no mesmo período da edição anterior.

Em 2018, o espaço registrou alta de 40,3% nas vendas, em comparação com o ano anterior, alcançando a marca de R$ 4 milhões em negócios. Houve crescimento também no desempenho do setor de artesanato, que contabilizou R$ 1,27 milhão com a venda de 30.930 peças – aumento de 16,17%.

Na Expointer deste ano, a agricultura familiar tem a maior participação da sua história no evento (realizado desde 1973), com 316 espaços de comercialização. As unidades abrangem 312 estabelecimentos do Rio Grande do Sul, quatro do Rio de Janeiro, dez de Minas Gerais e um do Amapá.

(Marcello Campos)

