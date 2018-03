Exército dá parecer favorável ao uso de 15 fuzis apreendidos no Galeão pela polícia do Rio

O Exército deu parecer favorável para a PC (Polícia Civil) do Rio usar 15 fuzis AR-10, que estavam entre os 60 apreendidos no Galeão em junho do ano passado. Agora, falta uma autorização da Justiça para a corporação passar a usar as armas. Segundo investigadores, os fuzis foram enviados ao Brasil por Frederick Barbieri, preso no último dia 24 nos EUA.

“No caso em questão, as armas de fogo (AR 10) apreendidas que são compatíveis com os quadros de dotação da Polícia Civil receberam parecer favorável”, respondeu o Exército, questionado se as armas apreendidas no aeroporto já estavam liberadas.

O parecer já foi enviado à Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio ainda não havia decidido sobre a questão.

“De acordo com a legislação em vigor, a decisão quanto à doação/destruição dessas armas compete ao Poder Judiciário. Cabe ao Exército Brasileiro a emissão de parecer quanto à possível doação, o que é feito pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados”, explicou ainda o Exército.

O parecer libera para uso da polícia do Rio apenas os AR-10. Uma determinação da Polícia Civil impede que a corporação use os fuzis AK-47.

A liberação das armas acontece num momento em que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar do Rio têm um déficit de fuzis, segundo oficiais das duas corporações. Alguns dos armamentos usados pelos policiais têm apresentado mau funcionamento e problemas como travamento e até explosão de munições.

Um decreto de 2016 abriu a possibilidade de armas apreendidas serem reutilizadas por forças de segurança do país. Antes disso, todas as armas eram descartadas.

Levantamento mostrou que, um ano depois do decreto, menos de 200 armamentos se enquadravam na legislação e tinham sido destinados a um novo uso na mão de policiais e de integrantes das Forças Armadas. No mesmo período, mais de 135 mil armas apreendidas foram inutilizadas e destruídas.

Apreensão

Os 60 fuzis interceptados no Galeão no ano passado foram a maior apreensão de armas já ocorrida em terminal aéreo do País. Segundo a polícia, o armamento foi enviado por Frederick Barbieri dos EUA para o Brasil escondido dentro de aquecedores. Eram fuzis AK-47 e AR-10, que só poderiam ser usados por tropas de elite.

Frederick Barbieri foi preso no mês passado pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA e é apontado pela polícia como o maior fornecedor de fuzis para o Brasil.

Segundo os investigadores, ele mandava remessas de eletrônicos para o Brasil desde maio de 2013. Os produtos seriam usados para camuflar armas, como foi feito com os 60 fuzis apreendidos.

O homem que entregou o esquema do “senhor das armas” em troca do benefício da delação premiada disse ter conhecido Frederik no Brasil em 2015 e que este lhe ofereceu emprego nos Estados Unidos.

Em entrevista, disse que pensou que participaria de um esquema de contrabando de equipamentos eletrônicos. Até que, um dia, ao entrar no galpão onde eram desmontados os aquecedores, viu 20 fuzis AK-47 no chão, e questionou Frederick, que respondeu: “Eu sou o senhor das armas”, contou a testemunha.

Frederik foi preso quando se preparava para enviar mais 40 fuzis ao Brasil.

