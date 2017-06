Exército de prontidão

O presidente Michel Temer, o ministro Raul Jungmann (Defesa) e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sergio Etchegoyen, analisam a possibilidade de autorizar, novamente, o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no dia 30 de junho – data de novo protesto e greve geral convocados pelas centrais sindicais. Apesar de polêmica, o governo federal está disposto a recorrer à medida para evitar novo quebra-quebra na Esplanada dos Ministérios.

A conta

A AGU (Advocacia-Geral da União) tenta cobrar a conta das centrais da quebradeira na Esplanada. Reparos (os pequenos) passaram de 1,5 milhão de reais. Sindicatos dizem que os culpados foram os black-blocs.

Teoria

A associação dos servidores da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) está revoltada com a revista Veja. A entidade considera a reportagem irresponsável e sem qualquer prova de que espionou o ministro Luiz Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Contra-ataque



Agora, a associação quer uma investigação sobre as teorias da revista: “Exigimos uma apuração rigorosa das supostas investigações (…), para garantia de idoneidade da Agência”.

Confusão

É confusa a perda dos direitos políticos do deputado Paulinho da Força (SP), presidente do Solidariedade. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, havia mandado arquivar o inquérito 2778, que o deputado respondia por improbidade administrativa. Foi o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) – desembargadora Consuela Yoshida – quem entrou no circuito e enquadrou o político.



Consolo

A comitiva de aliados para consolar Paulinho foi grande ontem à tarde. Desde office-boys e garçons, passando por parlamentares amigos, até o ministro Ronaldo Nogueira, do Trabalho, pasta controlada pelo PTB e sonho de Paulinho.

Em tempo

O deputado do SD foi condenado por usar uma verba gorda do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), ligado ao ministério, para contratar sem licitação uma ONG que ministra cursos profissionalizantes.

Anistia$

A pedido da AGU, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 5,2 milhões de reais em bens de quatro servidores do Ministério do Planejamento, após serem constatados “fartos indícios” de ação fraudulenta e improbidade administrativa na concessão de anistias.

Do nosso

No despacho, o juiz Charles Frazão afirma que a servidora atuou em “conluio” com três outros réus para conceder ilegalmente benefícios do Programa de Anistia. Os prejuízos são de 1,1 milhão de reais.

Ficha-Limpa

Com prováveis candidatos na mira da Justiça, parlamentares da base aliada e da oposição deixam em uma gaveta da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado o projeto que veda a candidatura de réus à Presidência da República.



Tudo em casa

A proposta, de autoria do senador José Medeiros (PSD-MT), altera a Lei da Ficha-Limpa e aguarda a indicação de relator no colegiado, presidido pelo senador Edson Lobão (PMDB-MA), aliado de Temer.



O de sempre

A bancada do PT na Câmara dos Deputados vai entrar com ação no STF contra o que taxa de “toma lá, dá cá” e discriminação contra parlamentares da oposição. O líder do partido na Casa, Carlos Zarattini (SP), detalha cifras ao afirmar que a base de apoio de Temer tem recebido recursos e liberação de emendas em volumes até dez vezes superiores aos destinados à oposição.



Faz sentido



Reclama o líder petista: “O governo liberou, em média, nos últimos meses, aos parlamentares do PSC, 2,4 milhões de reais. Para os deputados do PMDB, um total de 1,59 milhão de reais. Para o PT, a média da liberação de emendas obrigatórias foi de 243 mil reais, para o PDT 255 mil reais e para o PCdoB 234 mil reais”.

Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

Comentários