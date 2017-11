Nesta quinta-feira, o Comando da 3ª Região Militar destruirá 13.939 mil armas de fogo, 7.200 armas brancas e 83.864 cartuchos de munição de diversos calibres, apreendidas pelos Órgãos de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. De acordo com o Exército, o procedimento contribuiu diretamente para a segurança pública em todo o País.

