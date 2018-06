O Exército destruiu 8.549 armas nas dependências do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armas do Exército, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). A ação faz parte das operações conduzidas pelo Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro nos batalhões da Polícia Militar em Bangu, Jacarepaguá, de Operações Policiais Especiais.

Deixe seu comentário: