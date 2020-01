Mundo Exército do Irã diz que duvida que Trump tenha coragem de executar ameaças

As ameaças feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, DE que os EUA têm 52 alvos no Irã para lançar ataques caso o país busque vingança pela morte do general Qassem Soleimani, foram recebidas com ceticismo pelo Exército do Irã, que respondeu, neste domingo (5), dizendo que “duvida” que o americano tenha coragem de executar seus planos e que é apenas uma forma de Trump desviar a atenção.

“Dizem esse tipo de coisa para desviar a atenção da opinião pública mundial de seus atos odiosos e injustificáveis, mas duvido que tenham coragem”, disse o general Abdolrahim Musavi, de acordo com a agência iraniana Irna.

Mohammad Javad Azari-Jahromi, ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação do Irã, chamou o presidente norte-americano de “terrorista de terno”.

Trump disse que tem na mira 52 alvos no Irã, “alguns deles de alto nível e de grande importância”.

“O Irã está falando muito corajosamente sobre atingir alguns alvos americanos como vingança, por nós termos varrido do mundo o seu líder terrorista que matou um americano e feriu muitos outros, sem falar de todas as pessoas que ele matou ao longo de sua vida, incluindo, recentemente, centenas de manifestantes iranianos. Ele estava atacando a nossa embaixada, e preparando ataques adicionais em outros locais. Por muitos anos, o Irã nunca foi nada além de um problema. Que isso sirva como um AVISO, de que se o Irã atacar mais americanos, ou alvos americanos, nós temos 52 alvos iranianos na mira (em homenagem aos 52 americanos que o Irã fez reféns há anos atrás), alguns com um nível muito alto de importância para a cultura do Irã e dos iranianos e esses alvos, e também o próprio Irã, serão atingidos rapidamente e de forma muito dura. Os Estados Unidos não querem mais ameaças”, escreveu Trump na noite de sábado (4).

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Trump classificou como audaciosas as ameaças feitas pelo Irã de vingar a morte de Soleimani e chamou o general de “líder terrorista”. Ele era considerado a segunda pessoa mais importante do país. Segundo o presidente norte-americano, o militar teria matado um americano e ferido muitos outros, “sem mencionar todas as pessoas que ele matou durante sua vida, incluindo recentemente centenas de manifestantes iranianos”.

“O Irã não tem sido outra coisa senão problema”, escreveu.

Na madrugada deste domingo (5), elevou o tom, reafirmando que se os EUA forem atacados irão revidar.

“Eles nos atacaram e revidamos. Se eles atacarem novamente, o que eu recomendo fortemente que não façam, nós os atingiremos com mais força do que nunca”

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Trump falou do poderio militar dos EUA e citou o investimento de US$ 2 trilhões em equipamentos no setor, dizendo que não hesitará em usá-los caso uma base ou qualquer americano seja atacado.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

