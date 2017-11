Exército do Iraque acha valas comuns que podem ter até 400 cadáveres

As forças de segurança do Iraque encontraram valas comuns em uma área do país recentemente retomada do jugo do EI (Estado Islâmico). Nos locais, pode haver restos mortais de até 400 pessoas, segundo informou um militar iraquiano no domingo (12).

Os corpos de civis e militares foram descobertos em uma base abandonada perto de Hawija, uma cidade do norte iraquiano recuperada das mãos da facção terrorista no começo de outubro deste ano. O governador da província de Kirkuk, onde fica a localidade, não disse quando a exumação dos cadáveres teria início.

Khalaf Lubaihi, um pastor local que guiou as tropas até a área em que estão as covas, contou que os terroristas costumavam levar até lá pessoas que haviam sequestrado. Uma vez ali, matavam-nas a tiros ou ateavam fogo em seus corpos. Os militares acharam na localidade roupas rasgadas e ossos humanos.

As forças do país já deslocaram o EI de praticamente todo o perímetro que chegou a controlar. Em áreas libertadas anteriormente já haviam sido encontradas valas comuns. O principal setor em que o Estado Islâmico ainda resiste é na fronteira do Iraque com a Síria, a oeste.

No sábado (11), o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou uma operação para reconquistar uma fatia de território naquela região. Horas depois, o ministro da Defesa do país declarou que a área de Romana havia sido libertada e que as tropas se dirigiam àquela altura para Rawa, a última cidade de porto ainda sob controle do EI.

Deixe seu comentário: