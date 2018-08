A instalação de pula-pulas em acessos a comunidades pode ser uma tática de traficantes com objetivo de impedir as operações do Exército e da polícia nesses locais. A hipótese está sendo investigada pela inteligência militar, a partir da constatação da presença desses brinquedos no meio da rua da favela de Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário: