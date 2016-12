O exército da Síria anunciou nesta quinta-feira (22) que retomou totalmente a cidade de Aleppo. O último comboio que transportava rebeldes e civis saiu da cidade na noite desta quinta (horário local), segundo comunicado.

A segunda maior cidade da Síria foi devastada por sucessivas ofensivas do regime e mais de quatro anos de combates, mas especialmente pelos bombardeios de exército sírio e de seu aliado russo nos últimos meses. As forças do governo ocupavam a zona oeste da cidade e, desde julho deste ano, formavam um cerco contra os rebeldes, que controlavam bairros do leste.

“Os quatro últimos ônibus que transportam terroristas e suas famílias chegaram a Ramusa”, bairro do sul de Aleppo controlado pelas tropas governamentais, indicou a televisão estatal síria.

Trata-se da maior vitória do regime sírio desde 2011, quando teve início a guerra, segundo a agência de notícias France Presse.

Símbolo da guerra

Aleppo, que já foi a capital econômica da Síria, virou o símbolo da guerra que devasta o país desde março de 2011 e que já provocou mais de 300 mil mortes, segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

O conflito foi desencadeado pela repressão das manifestações pacíficas pró-democracia, e tornou-se mais complexo ao longo dos anos, envolvendo múltiplos atores apoiados por várias potências regionais e internacionais.. (AG)

Comentários