Exército sírio lança ofensiva contra Deraa

O exército da Síria lançou nesta terça (26) uma ofensiva contra os rebeldes na cidade de Deraa após uma semana de bombardeios mortais em áreas próximas no Sul do país, o que causou um êxodo maciço de civis. O regime de Bashar al-Assad, com o apoio da Rússia, está determinado a recuperar as zonas rebeldes do sul, na fronteira com a Jordânia e as Colinas de Golã, parcialmente ocupadas por Israel.