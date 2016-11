Exército vai reforçar a segurança no Parque Farroupilha

Nos próximos dias os frequentadores do Parque Farroupilha, a Redenção, localizada na região central de Porto Alegre, vão ganhar reforço na segurança. Uma parceria entre o Governo do Rio Grande do Sul, Exército Brasileiro e Prefeitura da Capital para tentar coibir a criminalidade começa a ser detalhada nestaquarta-feira (23). A experiência já obteve êxito na zona sul, segundo informou o secretário Estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, no “Tá na Mesa” da Federasul, ao adiantar que a medida deve ser multiplicada para as demais regiões do Estado com a intenção de garantir a lei e manter a ordem.

A definição de detalhes da primeira parceria neste modelo faz parte da pauta da reunião do secretário da Segurança com representantes do Exército de Porto Alegre e Região Metropolitana e também com o prefeito José Fortunati. “Além de ampliar a sensação de segurança é uma oportunidade para os militares serem treinados”, explicou Schirmer ao dizer que a ideia inicial é aproveitar o efetivo da Escola Militar para a atuação conjunta com a Brigada Militar.

Os militares ainda estão sendo mobilizados para a recuperação do Instituto Penal Feminino, na zona leste de Porto Alegre, que até o final do ano deve estar adaptado para servir como Centro de Triagem com capacidade para abrigar 96 presos. “No mesmo local, uma outra estrutura com a mesma finalidade vai ser construída no prazo de 180 dias. Estamos trabalhando para realizar a licitação”, frisou o secretário ao destacar que também fazem parte das medidas emergenciais a construção de espaços com estrutura de monoblocos, a utilização de contêineres e de um ônibus cela que devem acomodar as pessoas (o Trovão Azul, que ficará na sede da Academia de Polícia já chegou de Uruguaiana, na capital gaúcha).

O número total de presidiários no RS está em torno de 35 mil e para garantir novas estruturas alguns itens básicos como sistema de esgoto e acesso dos Presídios de Canoas e de Guaíba estão sendo organizados para receber a população a partir de julho de 2017. “Já manifestamos a nossa intenção de receber também um presídio Federal no Estado que ganhou o apoio do Ministério Público”, lembrou Schirmer.

Pacote de Medidas

Ao final do “Tá na Mesa”, o secretário da Segurança dividiu o palco com a presidente da Federasul, Simone Leite e com o secretário Geral de Governo, Carlos Burigo e reafirmou a coragem do governador José Ivo Sartori em encaminhar o Pacote de Medidas para a Assembleia Legislativa do RS. “O poder público faliu em todos os níveis”, afirmou ele ao dizer que chegou ao fim as gestões burocráticas, perdulárias e inoperantes que durante anos estiveram mergulhadas no desperdício dos recursos públicos e na corrupção. “Estamos em busca de um Estado vigoroso, forte que volte a ser vanguardista, pioneiro e inovador e que tenha futuro”, finalizou Schirmer.

