ExÃ©rcito volta Ã s ruas de Porto Alegre e atua no patrulhamento do Parque da RedenÃ§Ã£o

Depois de atuar em parceria com a Brigada Militar (BM) nos bairros Serraria, Guarujá e Santa Tereza, o Exército Brasileiro voltou às ruas de Porto Alegre nesta segunda-feira (5). Desta vez, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem ocorreu no Parque da Redenção, no entorno do Colégio Militar. Pelo menos 30 soldados, oito cavalos, quatro cães e cinco viaturas do Exército atuaram nesta tarde no patrulhamento da região.

A operação, que foi acordada entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Comando Militar do Sul e a prefeitura de Porto Alegre, na última sexta-feira (2), deve se prolongar por todo o mês de dezembro. “O Exército tem sido muito sensível e atuado em parceria com a Brigada Militar nas operações de garantia da lei e da ordem”, salientou Schirmer.

De acordo com o secretário, as ações são embrionárias e visam dar mais sensação de segurança à população, bem como auxiliar no treinamento dos soldados do Exército. “Iniciamos as atividades na Zona Sul de Porto Alegre. Agora, estamos expandindo para o Parque da Redenção. O general Pujol tem sido um grande parceiro no enfrentamento da insegurança”, disse.

A Brigada Militar (BM) e a Guarda Municipal de Porto Alegre deverão atuar, nas próximas atividades, em conjunto com o Exército, aos moldes das primeiras operações realizadas na Zona Sul da capital.

