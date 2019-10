Exigência de estacionamento em novos empreendimentos será extinta

O prefeito Nelson Marchezan Júnior assina, nesta sexta-feira (1º), o decreto que extingue a obrigatoriedade de construção de um número mínimo de vagas de estacionamento para os novos empreendimentos. A iniciativa, segundo a prefeitura, é para estimular o melhor aproveitamento dos espaços à população e incentivar a construção de empreendimentos em áreas mais centrais e providas de infraestrutura, com impacto positivo na mobilidade urbana e qualidade ambiental.

O cumprimento da exigência legal de número mínimo de vagas acaba inviabilizando a atividade de pequenos comerciantes e afasta os empreendimentos de moradias populares para as periferias. A homologação da medida ocorre às 10h, no Salão Nobre do Paço Municipal.