Exilada em Miami, irmã de Fidel Castro descarta ir ao funeral do ex-presidente cubano

Juanita Castro, a irmã de Fidel que vive no exílio em Miami, nos Estados Unidos, desde os anos 1960, disse à imprensa local neste sábado (26) que não irá ao funeral do líder cubano, em Havana, embora lamente sua morte.

“Diante dos rumores pouco saudáveis de que me dirigia para Cuba para os funerais, quero esclarecer que, em nenhum momento, voltarei para a Ilha, nem tenho planos de fazê-lo”, declarou Juanita ao jornal “El Nuevo Herald”. “Lutei ao lado desse exílio, braço com braço nas etapas mais ativas e intensas em décadas passadas, e respeito os sentimentos de cada um”, insistiu a dissidente cubana.

Fidel Castro morreu na sexta-feira (25) à noite, aos 90 anos, uma notícia que inundou de alegria os cubanos exilados em Miami. “Não me regozijo da morte de nenhum ser humano, muito menos posso fazê-lo com alguém com meu sangue e meus sobrenomes”, disse Juanita. “Como irmã de Fidel, estou vivendo, nesse momento, a perda de um ser humano que teve meu sangue”, completou. (AG)

