Expectativa de vida dos brasileiros sobe para 75,5 anos

Em 2015, a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 75,5 anos (75 anos, 5 meses e 26 dias), um aumento de 3 meses e 14 dias em relação a 2014 (75,2 anos). Para a população masculina, o aumento foi de 3 meses e 22 dias, passando de 71,6 anos para 71,9 anos. Já para as mulheres, o ganho foi um pouco menor (3 meses e 4 dias), passando de 78,8 anos para 79,1 anos.

As informações, usadas como parâmetro para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social, foram divulgadas nesta quinta-feira (01) pelo IBGE. A taxa de mortalidade infantil (até 1 ano de idade) ficou em 13,8 para cada mil nascidos vivos, e a taxa de mortalidade na infância (até 5 anos de idade), em 16,1 por mil.

Em 2015, a unidade da Federação com a maior expectativa de vida ao nascer foi Santa Catarina (78,7 anos), seguida por Espírito Santo (77,9), Distrito Federal (77,8) e São Paulo (77,8). Depois vem o Rio Grande do Sul, com 77,5 anos.

No outro extremo, estão o Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos (70,3 anos); Alagoas, com a menor esperança de vida para os homens (66,5 anos); e Roraima, com a menor para as mulheres (74 anos).

De 1940 a 2015, a esperança de vida ao nascer para ambos os sexos passou de 45,5 anos para 75,5 anos, um aumento de 30 anos. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu de 146,6 óbitos por mil nascidos vivos para 13,8 óbitos por mil, uma redução de 90,6%.

