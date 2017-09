Expectativa é que mais de 1,3 milhão de pessoas participem do Acampamento Farroupilha 2017

O Acampamento Farroupilha 2017 será realizado de 7 a 20 de setembro no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. Por definição do 65º Congresso Tradicionalista Gaúcho, o tema dos festejos deste ano será Farroupilhas: idealistas, revolucionários e fazedores de história.

Neste ano, em razão da crise econômica, a Prefeitura de Porto Alegre não fará aporte de recursos. De acordo com o termo de permissão de uso do local, o município não terá custos diretos nem indiretos com o evento.

Os festejos

Embora abra oficialmente nesta quinta-feira, 7 de setembro, o Acampamento Farroupilha já conta com atividades culturais a partir desta segunda-feira (4), com a realização de atividades da Ciranda Escolar. Para o dia 6 de setembro, está programado o primeiro dos 11 bailes, a partir das 23h, com os Monarcas, na Casa do Gaúcho.

A abertura oficial, na quinta-feira, 7 de setembro, será às 18h com a chegada da Chama Crioula, no palco principal. O encerramento do Acampamento Farroupilha será no dia 20 de setembro, às 19h30min, com a extinção da Chama Crioula. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de pessoas participem do evento que celebra a Semana Farroupilha.

O Acampamento Farroupilha 2017 terá a participação de 351 piquetes, que desenvolverão os seus projetos culturais ao longo da programação. O parque contará, ainda, com serviços contratados pelo MTG – Movimento Tradicionalista Gaúcho, como coleta de lixo e fornecimento de água e coleta de esgoto. A EPTC vai operar um dos cinco estacionamentos projetados para atender os visitantes do parque.

Conversa de Galpão, com o tema compostagem, para a comunidade do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire, será realizada no dia 14 de setembro, a partir das 13h, no Galpão do DMLU, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Programação:

Segunda-feira, 4 de setembro

9h às 17h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Terça-feira, 5

9 às 17h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Quarta-feira, 6

10h/11h/14h/15h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Programação Sesc – Danças Folclóricas

23h – Baile com os Monarcas, na Casa do Gaúcho

Quinta-feira, 7

18h – Chegada da Chama Crioula e abertura oficial, no palco principal

19h30 – Show de Abertura com Pedro Ortaça, no palco principal

20h30 – Show com Tatiele Bueno, no palco principal

21h – Apresentação cultural de dança com o CTG Tiarayu, de Porto Alegre, no palco principal

Sexta-feira, 8

12h30 às 18h – 6º Festival Reculutando a Potrada, no palco principal

14h – Rodeio Semana Farroupilha, na Fazendinha

20h15 – Show com o Grupo The Alpargatas, palco principal

21h30 – Apresentação cultural com o CPF Piá do Sul, no palco principal

22h30 – Show com Jader Leal, no palco principall

23h – Baile com Joca Martins e Alma Gaudéria, na Casa do Gaúcho

Sábado, 9 (programação internacional)

8h – Rodeio Semana Farroupilha (continuação) na Fazendinha

9h às 16h – Prova de Vaca Parada, na Casa do Gaúcho

12h30 às 18h – 6º Festival Reculutando a Potrada, no palco principal

19h – Show com Quarteto Yangos, no palco principal

20h30 – Apresentação cultural de dança com CTG Turíbio Veríssimo, de Cruz Alta, no palco principal

21h30 – Show com Noite Chamameceira, de Corrientes (Argentina), no palco principal

23h – Baile com Luiz Marenco e Machado e Marcelo do Tchê, na Casa do Gaúcho

Domingo, 10

8h – Rodeio Semana Farroupilha (continuação) na Fazendinha

9h às 14h – Festival de Trova, na Casa do Gaúcho

12h30 às 17h30 – 6º Festival Reculutando a Potrada, no palco principal

17h30 – Show com Irmãos Ribas, no palco principal

18h30 – Apresentação Cultural de Dança com União Gaúcha João Simões Lopes Neto, de Pelotas, no palco principal

19h30 – Show com Elton Saldanha, no palco principal

23h – Baile com João Luiz Correa, na Casa do Gaúcho

Segunda-feira, 11

10h/11h/14h/15h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Programação Sesc – Contos da Floresta

Apresentação – Fantomania Teatro de Bonecos

18h – Apresentação de danças tradicionais, no palco principal

20h – Show com Orquestra de Bombo Leguero e Ernesto Fagundes, no palco principal

21h30 – Apresentação musical com Quinteto de Garibaldi, no palco principal

Terça-feira, 12

10h/11h/14h/15h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Programação Sesc – Negrinho do Pastoreio

Apresentação: Fantomania Teatro de Bonecos

18h – Apresentação de danças tradicionais, no palco principal

20h – Show da Família Lima, no palco principal

Quarta-feira, 13

10h/11h/14h/15h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Programação Sesc – Cantos e Contos do Rio Grande do Sul

Apresentação Beto Hermann, na Casa do Gaúcho

18h – Apresentação de danças tradicionais, no palco principal

20h – Show com Renato Borghetti, no palco principal

2h30 – Apresentação musical Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, no palco principal

23h – Baile com Os Mateadores, na Casa do Gaúcho

Quinta-feira, 14

10h/11h/14h/15h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Programação Sesc – Causos do Romualdo

Apresentação Coletivo Artístico palco aberto

18h – Apresentação de danças tradicionais, no palco principal

20h – Apresentação Camerata Pampeana e Maestro Tasso, com o espetáculo “Alma Farroupilha”, no palco principal

23h – Baile com Grupo Rodeio, na Casa do Gaúcho

Sexta-feira, 15

10h/11h/14h/15h – Ciranda Escolar, na Casa do Gaúcho

Programação Sesc – As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo, na Estância do Cidão Dornelles

Apresentação Grupo TIA

17h – Show com De Lima e Leninha, no palco principal

18h – Apresentação cultural de dança com CTG Lanceiros de Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, no palco principal

19h15 – Show com Luis Arnobio, no palco principal

20h15 – Show Os Fagundes, no palco principal

21h15 -Apresentação com Rodrigo Solton – Espetáculo “Um Piano no Campo Largo”, no palco principal

23h – Baile com Tchê Guri e Gurias Gaúchas, na Casa do Gaúcho

Sábado, 16

9h às 14h30 – Festival de Chula, no palco principal

17h30 – Apresentação cultural com Orquestra Jovem Ipadae, no palco principal

19h – Programação Sesc, show de Thomas Machado e Irmão Machado, no palco principal

20h – Danças Folclóricas, no palco principal

20h30 – Show com Liane Tavares – Tributo à Mulher Gaúcha, no palco principal

21h30 – Apresentação Cultural de Dança com CTG Brigadeiro Raphael Pinto Bandeira, de Pelotas, no palco principal

23h – Baile com César Oliveira e Rogério Melo e Moisés Oliveira na Casa do Gaúcho

Domingo, 17

9h às 15h30 – Festival de Danças Entrada / Saída, no palco principal

17h – Apresentação Cultural Infantil: Aventuras da Terra Gaúcha, no palco principal

18h30 – Show com Analise Severo e Jean Kirchoff, no palco principal

19h30 – Show com Cristiano Quevedo, no palco principal

20h30 – Apresentação Cultural de Dança com DTG Noel Guarani, de Santa Maria, no palco principal

23h – Baile com Baitaça e Grupo Quero-Quero, na Casa do Gaúcho

Segunda-feira, 18

19h30 – Show com Márcio Paludo, no palco principal

20h30 – Apresentação cultural de dança, no palco principal

21h30 – Show com Grupo Mas que Tal, no palco principal

23h – Baile com Xirú Missioneiro e Grupo Minuano, na Casa do Gaúcho

Terça-feira, 19

18h – Show com Irmãos Ribas, no palco principal

19h – Show com Murielzinho, no palco principal

20h30 – Apresentação cultural de dança, com GF Chão Batido, de Ijuí, no palco principal

21h30 – Show com Marcelo Caminha, no palco principal

23h – Baile com Brunetto y Santafé Beira d´Estrada e Roger Moraes na Casa do Gaúcho

24h – Momento solene em homenagem ao Dia do Gaúcho

Quarta-feira, 20 de setembro

8h – Desfile tradicional, na avenida Edvaldo Pereira Paiva

17h30 – Apresentação cultural: Barbosa Lessa – 15 anos de saudade, no palco principal

18h30 – Show com Augusto Camargo e Bruna Scopel, no palco principal

19h30 – Solenidade de encerramento do Acampamento Farroupilha com a extinção da Chama Crioula, no palco principal

20h30 – Show de encerramento, com Erlon Péricles, no palco principal

Compartilhe

Deixe seu comentário: