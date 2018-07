Experiência de moda consciente através da inovação de looks ganha novo modelo de negócio em Porto Alegre

Além de criativa, a reciclagem de roupas é uma ideia inteligente e que ajuda o meio ambiente. Atentas a esta tendência, a equipe da The Dress Casual & Party, empresa que atua há cinco anos no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, está lançando, em agosto de 2018, um serviço inédito com o ReFashion by The Dress. A cliente que comprar o vestido no local ganha um ‘cardápio’ de opções com a possibilidade de transformar, de forma personalizada, sua peça em um novo look. “Queremos nos aproximar cada vez mais da questão do consumo consciente e do aproveitamento integral do investimento. Com o ReFashion, as clientes podem continuar a curtir as peças adquiridas na loja por um período prolongado, através de novos modelos”, adianta Adriana Leipnitz Hertcert, uma das sócias da loja localizada na Rua Luciana de Abreu 179, na esquina com a Barão de Santo Ângelo.

Ainda de acordo com ela, o que anos atrás não parecia interessante, hoje é uma realidade, especialmente, dentro do conceito ReFashion By The Dress “É uma forma sustentável e respeitosa de você renovar o guarda roupa em sintonia com as novas tendências do mercado da moda”.

Ao lado dessa experiência transformadora, vale destacar a lembrança da roupa em sua forma antiga e o bom uso atual dela no momento, como explica a também sócia da loja, Tatiana Zaffari. “Uma economia inteligente e que, ao mesmo tempo, pode trazer memórias incríveis. Os vestidos não são simplesmente dispensados ou esquecidos no fundo do armário, mas sim revisitados, em um ‘cardápio’ todo pensado na tríade estilo, consumo consciente e qualidade”.

Outro destaque do serviço ReFashion é que a mudança do modelo dos vestidos ‘caem como uma luva’ em datas especiais. “Você não vai mais poder dizer que adoraria ir a um lugar, mas não tem roupa! Use aquele seu vestido que você comprou para uma formatura, 15 anos ou casamento. Com ele repaginado, arrase novamente em outras ocasiões como Natal e Réveillon, por exemplo”, define Tatiana. Peças de compras na loja de coleções passadas também valem, mas os valores são diferentes.

