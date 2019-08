Para marcar o encerramento do 33º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, o artista Nuno Ramos (SP), em colaboração com a atriz Helena Ignez (BA), realiza a performance inédita do filme Cinema ao Vivo – Copacabana Mon Amour (1970), de Rogério Sganzerla. A programação se encerrará às 20h desta quarta-feira (07). As sessões são gratuitas com entrada exclusivamente mediante retirada de senhas.

