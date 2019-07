Agentes do FBI (a polícia federal norte-americana) investigaram um centro de doação de órgãos no Estado americano do Arizona. No local, eles descobriram um congelador com pênis, baldes cheios de membros, poças de sangue e cabeças costuradas em diferentes corpos. O Centro de Pesquisas Biológicas era um local para ajudar pessoas a doarem corpos e órgãos para a ciência.