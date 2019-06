Explosão de barco no Acre deixa mãe, bebê e outras seis pessoas em estado gravíssimo

Um barco explodiu na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, deixando, ao menos, 15 pessoas em estado grave. O caso ocorreu no Rio Juruá, nesta sexta-feira (7). A embarcação levava, além de pessoas, tambores de combustível. A explosão teria ocorrido durante uma parada para abastecimento.

O destino da viagem era um município do interior do estado, Marechal Thaumaturgo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo e salvar as vítimas. a operação durou aproximadamente 40 minutos. Dentre as vítimas estava uma mulher, com seu bebê de sete meses.

Neste sábado (8), conforme a Secretaria de Saúde do Acre, a criança foi transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Criança, na capital do Acre, Rio Branco. os demais pacientes estão sendo atendidos no Hospital do Juruá. Ainda estariam entubados oito deles.

A fiscalização na região deverá ser intensificada, pois o Corpo de Bombeiros Militar do estado disse que notificará a Marinha, para evitar novos casos semelhantes.