Explosão de caldeira em hotel de luxo de Buenos Aires deixa 8 feridos

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (15) após a explosão de uma caldeira com vazamento de gás no Hotel Intercontinental, um alojamento de cinco estrelas situado no centro de Buenos Aires. O hotel seria utilizado pela delegação do Grêmio em sua ida à Argentina para enfrentar o Lanús pela final da Libertadores da América, no dia 29 de novembro.

O incidente ocorreu no subsolo do hotel de luxo, na área da lavanderia, segundo explicou à imprensa Alberto Crescenti, coordenador do Same (Sistema de Atendimento Médico de Emergências) da região.

Cinco pessoas puderam ser atendidas no local, mas três delas, funcionárias do hotel que estavam mais perto da explosão, tiveram que ser transferidas a dois hospitais próximos, informou Crescenti à emissora argentina “Todo Notícias”.

No local trabalham bombeiros, polícias e pessoal do SAME, que já evacuaram o edifício e cortaram a luz e o gás, por ainda desconhecer as causas do vazamento que provocou a explosão.

