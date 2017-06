ExplosÃ£o de caminhÃ£o-tanque mata centenas no PaquistÃ£o

Pelo menos 120 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram gravemente feridas após a explosão, neste domingo (25), de um caminhão-tanque cheio de gasolina, que pegou fogo após sofrer um acidente e virar em uma estrada no leste do Paquistão.

O acidente aconteceu perto da localidade de Bahawalpur, na província de Punjab, disse um porta-voz da polícia local, Fida Hussain, que explicou que o alto número de vítimas se deve a que muita gente se aproximou do caminhão para pegar gasolina. Hussain explicou que o caminhão ia da cidade de Carachi, ao sul, para o norte, com destino à localidade de Lahore.

O porta-voz do Exército paquistanês, Asif Ghafoor, explicou através da sua conta oficial no Twitter que as Forças Armadas enviaram helicópteros ao local do evento para levar as vítimas a hospitais e centros de tratamento de queimados. “Os hospitais estão em estado de alerta”, afirmou Ghafoor.