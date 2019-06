Explosão de carro-bomba deixa 17 mortos na Síria

A explosão de um carro-bomba deixou ao menos 17 mortos, entre eles quatro crianças, no domingo (2) em Azaz, uma cidade controlada pelos rebeldes no Noroeste da Síria, informou a ONG OSDH (Observatório Sírio dos Direitos Humanos). O ataque em Azaz feriu mais de 20 pessoas, disse Rami Abdul Rahman, diretor do OSDH, com sede em Londres e uma ampla rede de informantes na Síria.