Pelo menos 19 pessoas morreram neste sábado (07) devido à explosão de um carro-bomba em Azaz, cidade controlada por rebeldes no norte da Síria, segundo o OSDH (Observatório Sírio de Direitos Humanos). A explosão, ocorrida em frente aos tribunais da cidade, deixou também dezenas de feridos.

Azaz fica perto da fronteira com a Turquia e integra a província de Aleppo. A cidade foi alvo de vários ataques e ofensivas do Estado Islâmico, que tenta tomar o controle do local. O último ataque à cidade foi em 17 de novembro, contra a sede do grupo rebelde Nureddin Zinki. Na ocasião, dez morreram, segundo o OSDH.

Um cessar-fogo está em vigor na Síria desde o fim de dezembro reduziu a violência no país, mas ainda há registros de conflitos em algumas áreas. O acordo foi mediado pela Rússia e pela Turquia.

Turquia e Rússia têm defendido, nos últimos anos, posições opostas. Ancara exige a saída do ditador Bashar Al-Assad, enquanto Moscou defende o líder, seu principal aliado na região. A Rússia tem uma importante base naval na Síria. (Folhapress)

