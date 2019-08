Explosão de forno elétrico mata homem no Mato Grosso

Uma tragédia com um eletrodoméstico chocou a população de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Um homem morreu após a explosão de um forno elétrico. O sargento da reforma da Polícia Militar (PM), Leugenio Oliveira Amâncio, de 53 anos, se feriu no acidente doméstico e estava internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Pronto-Socorro da cidade, mas não resistiu.

A explosão teria ocorrido quando a vítima desligava o aparelho. Após, teria iniciado um incêndio no local, conforme informações de familiares.

A PM local divulgou uma nota lamentando a tragédia:

“O sargento Amâncio serviu a sociedade mato-grossense, por meio da Polícia Militar, durante 30 anos. Atuou em diversas unidades do Estado, especialmente em Cuiabá, e por último, antes de se aposentar, estava lotado na Coordenadoria Militar de Segurança da Assembleia Legislativa. O policial deixa dois filhos, Leugenio Júnior e Felipe, além de dois netos e um terceiro que está a caminho.

