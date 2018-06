Explosão de prédio em Roma

Uma explosão seguida por um incêndio em um edifício de Roma, provocada por vazamento de gás, deixou ao menos dois feridos nessa quarta-feira. O incidente ocorreu por volta das 15h (horário local), no primeiro andar de um prédio na via Eligio Possenti, na periferia da capital italiana. Os atingidos são uma pessoa que estava no piso superior e um bombeiro que se machucou enquanto prestava socorro.

