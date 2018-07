Um cano explodiu em Nova York na manhã desta quinta-feira (19), espalhando fumaça pela região de Manhattan. Toda a área ao redor do incidente teve de ser esvaziada pelas autoridades locais. Ninguém se machucou com a explosão, que aconteceu por volta das 6h30min da manhã do horário local, na região do Distrito Flatiron, entre a Quinta Avenida e a 21st Street.

