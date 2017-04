Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após a explosão de um carro que estava sendo abastecido com GNV (gás natural veicular) em um posto de combustíveis em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite de sábado (08).

Segundo relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, no momento da explosão apenas a mulher estava dentro do veículo. O seu marido, que chegou junto com ela ao posto, havia descido do carro e foi arremessado com o impacto da explosão.

O posto localiza-se às margens da RJ-104. “A sorte é que o posto não estava muito cheio, por não ser horário comercial. Caso contrário, a tragédia seria ainda maior”, afirmou uma testemunha. As causas da explosão estão sendo investigadas.