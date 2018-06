Explosão em Bagdá deixa mortos e feridos

Ao menos 18 pessoas foram mortas e mais de 90 ficaram feridas em uma explosão em Bagdá, nesta quarta (6), disse uma fonte da polícia do Iraque. As fotos do local mostram um carro e um prédio destruídos, além de parentes de vítimas chorando. Um porta-voz do Ministério do Interior disse em um comunicado que a explosão foi resultado da detonação de um esconderijo de munição.