Explosão em casamento na Índia deixou quase 20 mortos

Pelo menos 18 pessoas morreram em uma explosão a gás que arrasou, na sexta-feira (16), um hotel de Beawar, no oeste da Índia, durante a celebração de um casamento – informaram as autoridades neste domingo (18).

No sábado (17), foram recuperados nove corpos de sob os escombros e, neste domingo, mais nove. Vários deles eram de crianças, declarou à AFP Gaurav Goyal, uma autoridade do distrito de Ajmer, no estado do Rajastão. Outras cinco pessoas tiveram queimaduras graves.

Segundo testemunhas citadas pela emissora de televisão local NDTV, o acidente aconteceu no momento em que o cozinheiro tentava encher um botijão de gás de um fogareiro.

Explosões a gás letais são frequentes na Índia, onde as normas de segurança não costumam ser respeitadas, mas não é comum que esse tipo de acidente provoque tantas vítimas.

