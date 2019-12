Notas Mundo Explosão em fábrica deixa sete mortos na China

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas na explosão de uma fábrica de fogo-de-artifício na província chinesa de Hunan, centro do país. O governo da cidade de Liuyang revelou em comunicado que a produção era ilegal. Acidentes com fogo de artifício são comuns na China nas vésperas do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas.

