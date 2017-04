Explosões em igrejas cristãs deixam dezenas de mortos e feridos no Egito

Explosões em duas igrejas cristãs no Egito deixaram pelo menos 36 mortos e mais de cem feridos neste domingo (09), segundo o Ministério da Saúde do país. O primeiro alvo foi uma igreja em Tanta, seguido de um ataque em Alexandria, a segunda cidade egípcia mais populosa.

Assim como no restante do mundo, os cristãos do Egito celebravam o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. A explosão em Alexandria, no Norte do país, aconteceu na igreja de São Marcos. Ao menos 11 pessoas morreram e 35 ficaram feridas no local.