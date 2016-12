Uma forte explosão ocorrida na tarde de terça-feira (20) em um mercado de fogos de artifício em Tultepec, no México, deixou pelo menos 36 mortos e 72 feridos. Além do estabelecimento, várias casas na região ficaram destruídas.

O balanço do número de vítimas foi apresentado por Alejandro Gómez, procurador do Estado do México. Segundo testemunhas, a explosão em cadeia começou em uma das 300 barracas que vendiam artigos pirotécnicos no mercado de San Pablito, um dos maiores do país, a 49 quilômetros da Cidade do México.

Um consumidor testava um morteiro que, fora de controle, atingiu outra barraca, dando início a uma detonação em cadeia. Com o impacto, partes das barracas e outros objetos foram arremessados a metros de distância.

O mercado ficou completamente destruído. A Defesa Civil recomendou aos moradores da região que se retirem do local, embora alguns tenham voltado para pegar botijões de gás para evitar que suas casas fossem destruídas.

Fundado em 2000, o mercado de fogos de San Pablito era considerado o mais seguro do México. Seus comerciantes previam vender mais de 100 toneladas de fogos entre agosto e dezembro deste ano. O estabelecimento já passou por três grandes incêndios. Todas as suas barracas foram destruídas por explosões às vésperas das festas de Independência de 2005, 2006 e 2007, mas sem deixar mortos.

