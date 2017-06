ExplosÃ£o em mina de carvÃ£o na ColÃ´mbia deixa mortos e desaparecidos

Duas pessoas morreram, uma ficou ferida e 11 estão desaparecidas em uma mina de carvão que desabou parcialmente após uma explosão nesta sexta-feira (23) no centro da Colômbia, informaram os organismos de resgate.

“Relatórios das nossas unidades no local apontam duas pessoas falecidas, 1 ferido e 11 desaparecidos”, informou a estatal ANM (Agência Nacional de Mineração) no Twitter, sobre a explosão em uma mina de carvão do município de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, 90 km de Bogotá.

Segundo a ANM, o acidente foi provocado por uma “explosão de metano” em uma “mina ilegal de carvão na vereda Pueblo Viejo” de Cucunubá. A explosão ocorreu por volta das 16h30min local (18h30min em Brasília).

Wilson García, diretor da Unidade Administrativa Especial para a Gestão de Risco e Desastres de Cundinamarca, disse que “grupos de socorro estão agindo e outras unidades seguem para o local” de diferentes órgãos oficiais. “Vamos seguir trabalhando durante toda a noite devido à complexidade do terreno”.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que conclui nesta sexta uma visita oficial à França, comentou o acidente no Twitter: “Lamentamos incidente em mina de Cucunubá-C/marca. Nossa solidariedade com as vítimas. Para operação de resgate em mina de Cucunubá levaremos socorristas experientes. A força pública também apoiará”, escreveu Santos. (AG)

