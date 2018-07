A Procuradoria Geral do México informou que 24 pessoas morreram devido a duas explosões em oficinas de fogos de artifício no município de Tultepec, perto da capital do México. Entre os mortos, estão bombeiros e policiais, afirma o jornal “Milenio”. Ao menos 40 pessoas ficaram feridas com a explosão. Elas foram transferidos para um hospital especializado em Zumpango.

