Explosão no México deixa sete mortos

Sete pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas, entre elas quatro menores de idade, pela explosão em uma residência que supostamente era usada como estoque de fogos de artifícios no município de Tultepec, informou nesta quarta-feira (6) o governo do Estado do México. As idades dos mortos têm entre 22 e 69 anos, e há uma vítima não foi identificada.