Explosões criminosas em clínica em Lima

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, na explosão de dois artefatos em mochilas colocadas nos porões da clínica Ricardo Palma, em Lima, informou nesta terça-feira (24) a Polícia Nacional do Peru. As explosões ocorreram por volta das 10h30min (horário local, 12h30min em Brasília) e obrigaram a evacuação do centro médico devido à quantidade de fumaça.