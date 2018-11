Dois carros-bomba explodiram nesta sexta-feira (9) na frente ao hotel Sahafi, em Mogadíscio, na Somália, matando 17 pessoas, de acordo com a Reuters. As forças de segurança somalis reagiram e mataram a tiros quatro suspeitos de tentar invadir o estabelecimento, que fica do outro lado da rua do Departamento de Investigações Criminais da Força de Polícia.

