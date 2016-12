ExplosÃµes de carros-bomba em Istambul deixam mortos e mais de 130 feridos

Os ataques nas proximidades do estádio de futebol do Besiktas, em Istambul, na Turquia, mataram 38 pessoas e deixaram 136 feridos neste sábado (10). A notícia foi confirmada pelos ministérios do interior e da saúde. O governo turco disse neste domingo (11) que os militantes curdos podem ser responsáveis pelos ataques.

As explosões na noite de sábado – um carro-bomba do lado de fora do estádio da equipe de futebol Besiktas de Istambul – seguido de um atentado suicida em um parque adjacente menos de um minuto depois – abalou uma nação de futebol ainda tentando se recuperar de uma série de atentados este ano em cidades turcas – como Istambul e a capital Ancara.

As bombas atingiram policiais, matando 27, disse o ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, aos repórteres neste domingo. Ele acrescentou que 10 pessoas foram presas suspeitas de conexão com o “ataque terrorista”.

O número de mortos civis foi menor porque os fãs já tinham deixado o recém-construído Estádio Vodafone Arena após o jogo de futebol, quando as explosões ocorreram. Testemunhas também ouviram tiros depois das explosões.

“Mais uma vez testemunhamos esta noite em Istambul a feia face do terror que atropela todo valor e decência”, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em um comunicado. A polícia isolou a área enquanto a fumaça subia por trás do estádio e ambulâncias começaram a transportar os feridos para hospitais. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelos ataques. (AG)

