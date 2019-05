Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas no domingo (26) em duas explosões na capital do Nepal, Katmandu, mas a causa das explosões não foi esclarecida, segundo a polícia. “Temos três mortes em dois incidentes de explosões, mas a natureza das explosões está sob investigação”, disse o oficial de polícia Shyam Lal Gyawali, de acordo com a Reuters.