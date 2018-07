O ministério de Aviação Civil egípcio informou que dois tanques de combustíveis explodiram em um depósito próximo ao aeroporto do Cairo na noite desta quinta-feira (12). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça se elevando perto de uma área onde estaria o aeroporto da capital egípcia. A movimentação de aviões no aeroporto do Cairo não foi afetada.