Explosões que deixaram um morto e três feridos em parque no Japão estão ligadas a suicídio

Um militar aposentado de 72 anos explodiu o próprio corpo em um parque na cidade japonesa de Utsunomiya na manhã deste domingo (23), deixando outras três pessoas feridas, em um provável suicídio, informou a polícia local.

Uma segunda explosão, também provocada pelo homem, causou um incêndio em um estacionamento, enquanto a casa do militar, a cerca de oito quilômetros do parque, foi completamente destruída também por um incêndio.

A polícia informou ter descoberto um bilhete escrito pelo militar no qual ele dizia que se suicidaria. A explosão no parque feriu dois homens de 58 e 64 anos e um estudante de 14.

As taxas de suicídio vêm caindo no Japão nos últimos anos, mas continuam entre as mais altas no mundo, com cerca de 30 mil pessoas tirando a própria vida a cada ano.

