Expo Rio Preto terá julgamentos das raças Angus e Ultrablack

Criadores de Angus do Sudeste do País reúnem-se a partir da próxima semana para a 57ª edição da Expo Rio Preto, em São José do Rio Preto, no interior paulista. A programação acontece de 2 a 6 de outubro, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, e integrará julgamentos, palestras técnicas e degustação de carne Angus Certificada.

A admissão dos animais que participarão da exposição está marcada para sexta-feira (4/10). No mesmo dia, a partir das 16h, um ciclo de palestras vai discutir temas envolvendo a criação de gado Angus, como a utilização de touros em programas IATF e repasse, principais características de seleção para produção de carne de qualidade e melhoramento genético. As atividades serão ministradas pelo inspetor técnico da Angus Antônio Chaves Neto, pelo coordenador do programa Carne Angus Certificada, Vitor Moreira, e pelo gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus, Mateus Pivato. Depois, a programação segue com uma degustação de Carne Angus Certificada.

No sábado (5/10), a partir das 8h, serão realizados os julgamentos de Angus PO e PC e de exemplares rústicos da raça Ultrablack. Cerca de 60 animais de argola, 10 trios de rústicos e 10 duplas de Ultrablack serão avaliados pelo inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus Antônio Chaves.

O responsável técnico pela participação da Angus na feira, Rednilson Gois, destaca que o município de São José do Rio Preto tem tradição entre as mostras de pecuária, principalmente pela localização estratégica próxima a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. “É uma época favorável para a pecuária de corte e se torna um ponto de encontro para criadores de diversas regiões do país”, diz Gois.

