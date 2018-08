Expoagas 2018 encerra com R$ 508 milhões em negócios

Em busca de diferenciais de competitividade, novas parcerias e soluções para o momento de instabilidade econômica, representantes de 6,7 mil empresas do varejo, indústria e canal distribuidor reúnem-se no Centro de Eventos Fiergs até o final desta quinta-feira (23) para a 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018. Segundo o balanço divulgado pelo presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio Cesa Longo, e aferido pelo Instituto Segmento Pesquisas a partir de levantamento realizado durante os dois primeiros dias da feira junto a 102 expositores, o volume de negócios concretizados até o final do evento vai atingir os R$ 508,5 milhões, um crescimento de 5,5% em relação à edição passada do encontro.

Além da feira de negócios, que reúne um total de 48,2 mil visitantes em seus três dias e antecipa tendências em produtos, equipamentos e serviços para o setor varejista, a Expoagas 2018 proporcionou um ciclo de palestras com conferencistas como Drauzio Varella, Miguel Falabella e Ricardo Boechat, entre outros, bem como seminários técnicos e visitas guiadas a empresas do comércio e da indústria.

De acordo com o presidente da Agas, o incremento no volume de negócios concretizados na feira supera a previsão de crescimento do setor supermercadista gaúcho para 2018, que deverá ser de 1%. “A Expoagas 2018 mais uma vez mostra que as empresas estão dispostas a buscar diferenciais e a serem criativas. Estamos satisfeitos por constatar que 29% dos visitantes estiveram no evento pela primeira vez, mostrando que a feira está oportunizando conhecimento e parcerias a novas empresas. Este é o objetivo, reunir diferentes segmentos e companhias de todos os portes para que, juntos, promovam o desenvolvimento da cadeia”, destaca Longo.

Destaques desta edição, os novos espaços, um para grandes empresas multinacionais e outro para a pequena indústria gaúcha, possibilitaram a participação de 40 expositores a mais que em 2017. “Queremos fortalecer a indústria gaúcha, que perdeu 15% de participação no PIB nos últimos dez anos. Sempre torcemos para que todos os segmentos cresçam de forma equânime, já que os profissionais destes outros setores acabam realizando suas compras em supermercados. Não há desenvolvimento sustentável se não for em todas as pontas”, sublinha o presidente da Associação.

Nos dois primeiros dias do encontro, o Instituto Segmento ouviu 102 empresas, sendo 71% da indústria, 15% de serviços e 14% do comércio. Segundo a pesquisa, 70% das vendas concretizadas na Expoagas 2018 serão transacionadas junto a varejistas gaúchos, 29% a compradores de outros estados brasileiros e 1% a participantes de outros países. Estiveram no evento representantes dos 27 estados brasileiros e de outros 11 países (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia, México, Venezuela, Estados Unidos, Itália e Uganda, este último estreante na Expoagas, com uma comitiva de 20 empresários).

Varejistas são 83% dos visitantes

Cada vez mais multissetorial, a Expoagas 2018 teve, entre seus visitantes, um número de profissionais majoritariamente ligados ao varejo (83%), mostrando o caráter comercial da mostra. “Mais uma vez, a gratuidade nas pré-inscrições para o evento contemplaram não apenas supermercados, mas também membros de padarias, açougues, atacados, hotéis, bares, restaurantes, farmácias, salões de beleza, lojas de 1,99, petshops e outros setores, ampliando este grande palco de negócios”, explica Longo. Entre os varejistas, a participação por segmentos reflete a amplitude de setores:

Visitantes varejistas

Supermercados 71%

Atacados 8,7%

Padarias 5,1%

Restaurantes 3%

Lojas de conveniência 1,2%

Açougues 1,1%

Bares 0,5%

Hotéis 0,3%

Lojas de 1,99 0,2%

Farmácias 0,1%

Hospitais 0,1%

Outros 7,3%

Feira mostra hábitos de consumo

Outra característica tradicional da Expoagas é nortear as tendências que serão observadas nas gôndolas dos supermercados alguns dias após o evento. “Como os varejistas reforçam os estoques para o segundo semestre na feira, os produtos que se destacam no evento acabam ganhando destaque nas prateleiras. Os expositores da Expoagas 2018 trouxeram cerca de 800 lançamentos para a feira, e esses produtos e equipamentos já estarão disponíveis nas lojas do varejo em duas semanas”, antecipa Longo.

Para ele, a feira mostra que o setor tem espaço para os mais diferentes produtos e segmentos. “A tendência é não ter tendência. Não há fórmula de sucesso e justamente por isso há espaço para todos. O consumidor está fazendo valer o seu dinheiro e em busca de oportunidades, por isso os fornecedores que oferecem o melhor custo-benefício vão certamente se destacar no último quadrimestre”, pontua. Na Expoagas 2018, as empresas recordistas em vendas, entre os expositores, são dos segmentos de máquinas e equipamentos, higiene e limpeza e laticínios. “O varejo segue reformando e ampliando lojas, além de buscar a redução dos custos. Os custos com energia elétrica já representam mais que o lucro da maioria das empresas”, sublinha.

Neste ano, o levantamento do Instituto Segmento consolidou, através de questão de múltipla escolha, os principais objetivos de participação na feira: o primeiro deles se manteve sendo estreitar o relacionamento com o supermercadista (69%) e fazer novos clientes (60%), seguidos por aumentar os negócios (58%), expor seus produtos (55%) e fixar sua marca no mercado (51%). A pesquisa mostra que 65% dos expositores realizaram negócios com visitantes de outros segmentos, que não supermercados, nos dois primeiros dias do evento. Segundo o estudo, 89% dos expositores entrevistados pretendem voltar à Expoagas em 2019. As expositoras ouvidas apontaram que, em média, as vendas na feira representarão 17,2% do total do faturamento de agosto. Assim como em 2017, 77% dos expositores ampliaram a carta de clientes durante a feira e 99% atribuíram à Expoagas 2018 a classificação de muito importante ou importante para o desenvolvimento dos negócios da sua companhia.

O levantamento do Instituto Segmento também abordou questões relacionadas à economia e ao momento político do País. O estudo mostra que 82% dos respondentes pretendem investir em contratações de novos funcionários em 2018, e que 47% acreditam na retomada da economia ainda neste ano. Para 75% dos entrevistados, os escândalos políticos afetam, de alguma forma, o seu negócio. “É o momento das empresas fazerem o seu dever de casa e reduzirem suas despesas, mas sem prejudicarem seus serviços. O controle de perdas, a diminuição de quebras operacionais e o aumento da produtividade é o segredo dos supermercados de sucesso atualmente”, sintetiza Longo.

Crédito: Dani Villar A cultura da velhice – e todas as questões sociais que envolvem o tema – foi o foco da palestra da antropóloga Mirian Goldenberg no Agas Mulher. (Crédito: Dani Villar) Drauzio Varella. (Crédito: Dani Villar)

Convenção

Além da feira de negócios, a 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados foi marcada por uma extensa programação, que contemplou gestores e colaboradores dos mais diferentes setores do varejo e da indústria e teve nomes como Marcos Troyjo, Ricardo Boechat, Drauzio Varella e Miguel Falabella, além do AGAS Jovem e AGAS Mulher. A programação técnica contou ainda com painéis temáticos, visitas técnicas e oficinas práticas durante os três dias de Expoagas 2018.

A Expoagas 2019, que terá o tema “Estrelando os Bons Negócios”, ocorrerá de 20 a 22 de agosto do ano que vem no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre.

